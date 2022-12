Sport e turismo, fondi sotto l’albero  

a progettazione prevede, fra gli altri interventi, la posa del nuovo manto in erba sintetica e l’adeguamento di spogliatoi e tribune. Rientra tra i beneficiari anche Villagrande, che vede così soddisfatta la richiesta di 300 mila euro per costruire un polo sportivo d’eccellenza nel bosco di Santa Barbara.

All’avviso pubblico per interventi su servizi e infrastrutture sociali di comunità, da finanziare nell’ambito del Pnrr, hanno partecipato 2.717 enti pubblici di tutta Italia. Di questi, solo 792 sono stati ammessi a finanziamento. In Sardegna sono stati solo 29 gli enti, quasi tutti Comuni, risultati ammessi al finanziamento. Due in Ogliastra. Uno di questi è Bari Sardo, che con un milione di euro cucirà una nuova veste al Circillai. «Siamo soddisfatti - ammette il sindaco, Ivan Mameli, 37 anni - perché si trattava di finanziare un progetto portato a termine dopo un intenso e complicato anno di lavoro. Un impianto sportivo che, nonostante i numerosi interventi effettuati nel corso del primo mandato, necessita di un investimento particolarmente importante e pertanto non affrontabile con le esigue risorse comunali».

Incentivi per lo sviluppo turistico, il decoro e la qualità della vita. Sotto l’albero di Natale i sindaci di otto paesi dell’Ogliastra trovano fondi per realizzare nuove infrastrutture e curarne alcune esistenti. Come nel caso di Bari Sardo che, con uno stanziamento di un milione di euro (fondi Pnrr), trasformerà in un gioiello il campo sportivo Circillai. Dallo Stato soldi freschi pure per Villagrande che potrà costruire un polo sportivo nel bosco di Santa Barbara. Iniziativa covava da tempo e che adesso può diventare realtà.

Più sport

Il progetto, approvato nei mesi scorsi dalla Giunta di Alessio Seoni, annuncia la creazione di un sistema integrato di strutture riservate a calcio a 7, tennis e padel.

Aree camper

I Comuni di Bari Sardo, Gairo, Jerzu e Loceri hanno beneficiato di 50 mila euro ciascuno per realizzare aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, riservate esclusivamente al soggiorno occasionale di caravan. «Il finanziamento ricevuto - spiega Carlo Lai (47), sindaco di Jerzu - è il prologo a un progetto molto più ampio che prevede una maxi area camping a Sant’Antonio che negli ultimi anni è visitata da un nutrito numero di turisti». A Jerzu brindano anche al finanziamento di 300 mila euro, appena concesso dalla Regione, per realizzare la rotonda a Pappapisu, in modo da procedere al pieno recupero funzionale ed estetico dell’accesso a Jerzu per chi arriva da Genna ‘e Cresia. Soddisfatto anche il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai (39): «L’area sorgerà nella zona di Su Sirboni e affiancherà quella riservata ai parcheggi a cui stiamo lavorando da tempo. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza per i frequentatori, tutelare l’ambiente, ridurre l’abusivismo e integrare i servizi per migliorare l’offerta turistica».

