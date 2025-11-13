Sport e teatro per gli alunni della “Cortis” 

All’Istituto Comprensivo “Cortis” di Quartucciu queste settimane sono state ricche di esperienze pensate per far crescere i bambini non solo a scuola, ma anche nelle emozioni e nel movimento. Gli alunni della scuola dell’infanzia hanno partecipato a uno spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia “Molino d’Arte” al teatro civico di Sinnai.

Ispirato a Cappuccetto Rosso, la fiaba è stata riproposta con lo scopo di affrontare, al termine dello spettacolo, temi legati alla crescita, alle paure, alla capacità di chiedere aiuto e alla relazione con il cibo. Non solo arte, ma anche sport a scopo formativo. Nella scuola è stato avviato il progetto motorio “Sa Scola con su Coru Mannu”, che promuove inclusione e socializzazione tramite attività sportive pensate per stimolare cooperazione, rispetto delle regole e benessere psicofisico. Tra le discipline proposte, un percorso introduttivo al volley che offre ai bambini occasioni di movimento, gioco e collaborazione.

