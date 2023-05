Sport e studio, la casa dei ragazzi  

Spazio per il gioco, il divertimento, ma anche un supporto per il doposcuola e le stesse famiglie con un’équipe di professionisti a disposizione. Apre a Flumini il primo centro di aggregazione per i ragazzi che vivono nel litorale - ricavato all’interno della scuola di via Mar Ligure - nato dalla collaborazione fra diversi assessorati del Comune, i vertici dell’Istituto comprensivo 6 e la cooperativa Laurus che gestirà il centro con uno staff di educatori e pedagogisti.

Tutte le attività

Un punto di riferimento per i bimbi e gli adolescenti della zona costiera di Quartu. Tutto concentrato in un’ala al primo piano della scuola: un open space centrale e tre aule che saranno utilizzate per attività musicali e ludiche. Non solo: è previsto il doposcuola, con l’aiuto compiti studiato per contrastare la dispersione scolastica, e il centro sarà utilizzato anche come punto d'incontro allargato alle famiglie e ai minori in carico al servizio educativo territoriale.

Spazio a disposizione

Ieri il taglio del nastro, con parte della Giunta presente insieme al sindaco Graziano Milia. «Siamo molto soddisfatti di poter dedicare questo spazio a bambini e giovani», ha detto l’assessora ai territori extraurbani Tiziana Cogoni. «Un centro di accoglienza per il territorio che dimostra la grande sensibilità di questa amministrazione per coloro che hanno bisogno di ricevere un’attenzione in più, e che conferma la sua presenza anche nelle zone extraurbane».