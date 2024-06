Sport e spettacoli sotto le stelle per lo shopping estivo 

Shopping sotto le stelle, musica e sport. Le vie del commercio si preparano all’estate con una serie di appuntamenti che terranno compagnia ai quartesi che sceglieranno di restare in città per trascorrere le vacanze.

Da viale Colombo a via Porcu sarà una lunga onda di divertimento pensata sia per gli adulti che per i bambini. Tanti appuntamenti che andranno ad affiancarsi alla rassegna del Comune con le associazioni “Estate a Quartu”, al festival internazionale del folklore del gruppo Città di Quartu Sciampitta e alle feste patronali da Santa Maria a Sant’Elena.In via Porcu si comincia la prossima settimana, in contemporanea con Itacà il festival del turismo responsabile.

«Puntiamo a dare un’aria di festa alla strada sistemando nei centinaia di bandierine che richiamino la rassegna Itacà», spiega il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu. «Da qui poi ci saranno i due appuntamenti legati al festival, la Festa della Musica venerdì 21 e la mostra mercato mercoledì 26 entrambe a Casa Olla». Il giorno prima, giovedì 20, ci sarà la festa con premiazioni e consegna dei fondi raccolti durante la caccia al tesoro del Natale scorso, alla mensa del viandante e alla Caritas. «Contiamo poi a luglio - prosegue Piludu – di riproporre le serate di auto tuning, di auto d’epoca e il mercatino del vintage in strada». Per proseguire poi il 7 settembre con l’atteso appuntamento insieme all’associazione Sette Note e più, di Kumbidus, per uno scambio culturale con le comunità straniere che vivono in città e che come sempre proporranno i loro piatti tipici lungo la via.

A inaugurare le iniziative in viale Colombo sarà invece Pata Quartu in collaborazione con Coldiretti, in una data ancora non confermata tra il 6 e il 13 luglio. Sarà la replica dell’anno scorso con una parte della strada chiusa al traffico per fare spazio agli stand degli agricoltori e a quelli dei ristoratori della zona. Il 19 luglio parte invece la seconda edizione di Summer is bach del centro commerciale naturale La via del mare, col patrocinio del Comune e di Fondazione di Sardegna. Ogni venerdì negozi aperti fino a tardi, musica live e ristorazione.

«Da agosto poi, e fino a ottobre, dovrebbe partire la collaborazione con una decina di associazioni per iniziative soprattutto per i bambini nelle piazze del Mare, Santa Maria, Padre Pio, Dei Diritti e Parco Parodi nel litorale», spiega il presidente de La via del Mare Luca Stocchino. Il tutto per concludersi poi il 19 ottobre con la grande festa per il compleanno de La via del mare e per pensare già al Natale.

Ma l’estate quartese si apre appunto la prossima settimana con Itacà. Dopo la presentazione di giovedì si fa sul serio da venerdì con le prime iniziative. Appuntamento a Casa Su Idanu in via Perra con Il falegname, il museo dell’abito quartese e il ricettario delle janas. All’ex convento dei cappuccini l’inaugurazione del museo della radio e a Casa Olla la Festa della musica. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA