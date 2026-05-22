Sport e socialità alla comunità La Collina 

Sport paralimpico, legalità, territorio e scuole: sono gli argomenti di cui si è parlato all’iniziativa “Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze”, andata in scena a La Collina, comunità che da 50 anni ospita minorenni da reinserire in società. «Sport significa sfide, competizione, successi e vittorie ma anche movimento, incontro con le altre persone, confronto. Socializzare è uno dei principi della convivenza», il commento di don Ettore Cannavera. Era presente Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica e mondiale, che si è detta «felice di essere qui, ricordare Martellini e Pizzul mi riporta a voci nell’animo degli sportivi italiani». Hanno scambiato opinioni con lei Nicola Riva, Sandro Camba (amico di Rombo di Tuono), gli ex rossoblù Gigi Piras e Beppe Tomasini, Paolo Mastino (presidente Ussi Sardegna), Antonio Manchia (capo delegazione Special Olympics), Claudio Secci (presidente del Comitato regionale paralimpico) Francesco Birocchi (consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti), il brasiliano del futsal Pascal Nieto e Walter Salisci, allenatore Uefa e vice presidente dell’Asd.

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