Sport e scuola: un progetto e un torneo per gli studenti 

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Guspini è stato avviato “Sport4School”, un progetto che l’amministrazione ha organizzato con le società sportive locali Eos basket, Guspini volley, New dancing stars, Tennis tavolo Guspini e Unione ciclistica Guspini e consiste in 25 giornate di sport. Con un secondo progetto è stato ideato un torneo interscolastico per gli istituti superiori: “Sport4HighSchool”, che metterà in competizione il Piga di Villacidro, il Vignarelli di Sanluri, il Marconi-Lussu di San Gavino Monreale e il Buonarroti di Guspini. «Lo scopo di questo torneo multidisciplinare è quello di mettere in evidenza che gli studenti del territorio hanno le capacità, la passione e la necessità di mostrare come le comunità scolastiche possano, assieme alle amministrazioni comunali, avere spazio e visibilità agli occhi della società che le circonda», asserisce l’assessore Marcello Fanari, ideatore dell’iniziativa. Le fasi preliminari di questa prima edizione includono calcio, pallavolo e basket 3x3, e si svolgeranno rispettivamente il 3 aprile a Sanluri, il 22 marzo a Villacidro e il 27 marzo a San Gavino Monreale. Le finali di tutte le discipline avranno luogo il 6 maggio negli impianti sportivi comunali di Guspini. ( g. g. s. )

