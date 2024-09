Sport e salute, una giornata di festa e solidarietà 

Prosegue il programma del “Settembre Monserratino” con un sabato dedicato all’attività fisica e alla salute. Oggi dalle 17 in via dell’Argine si comincia con la Festa dello sport: le società di Monserrato si ritroveranno per farsi conoscere, presentare le proprie attività e realizzare delle dimostrazioni pratiche. Tantissime le discipline coinvolte: ginnastica ritmica, pallacanestro, pallavolo, baseball, tiro con l’arco, muay thai, softair, pattinaggio artistico, danza, arti marziali, bocce, calcio a 5, rugby e football americano.

Dalle 17.30 in via del Redentore torna invece la manifestazione “Corri per la Vita”, promossa dall’associazione Prometeo Aitf, per informare le persone sull’importanza della donazione degli organi. Dopo il successo della gara ciclistica della scorsa settimana, questa volta i partecipanti si cimenteranno in una competizione (gratuita e accessibile a tutti) di corsa su strada, percorrendo un circuito di 600 metri da ripetere più volte in base alla categoria. La giornata sarà anche un’occasione per sensibilizzare sulla prevenzione e la cura del diabete, in particolare su pazienti trapiantati. Grazie alla collaborazione con Diabete Zero e Sardegna Ricerche sarà possibile effettuare uno screening gratuito eseguito da operatori sanitari, con referto immediato.

RIPRODUZIONE RISERVATA