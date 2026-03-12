Sport e salute, domani esperti a confronto 

Sport, salute e crescita dei giovani saranno i temi al centro dell’incontro in programma domani, ore 10, nel salone parrocchiale del Rosario, nell’ambito della seconda edizione di “Allenare i sogni - L’importanza dell’alimentazione nello sport”, iniziativa promossa dalla polisportiva Santu Predu con il sostegno del Comune di Nuoro e della Fondazione di Sardegna.

L’incontro rappresenta un momento di confronto rivolto ai giovani, alle famiglie e agli allenatori, con l’obiettivo di approfondire il legame tra alimentazione corretta, benessere psicofisico e pratica sportiva, elementi fondamentali per la crescita sana e consapevole delle nuove generazioni.

Interverranno Natascia Demurtas, vicesindaca e assessora allo Sport e alla Cultura del Comune di Nuoro, Pasquale Mereu della Fondazione di Sardegna, Claudio Bonomi, ex calciatore professionista e attuale allenatore della Nuorese Calcio 1930, la psicologa Giulia Fenu, il biologo nutrizionista Jacopo Fadda e l’allenatore e preparatore Mauro Salis.

«Crediamo molto nel valore sociale dello sport», dice Demurtas. Paolo Fenu, vice presidente della polisportiva Santu Predu, sottolinea: «Sarà un momento di confronto per atleti, allenatori, genitori e appassionati di sport».

