Sport e prevenzione, c’è Pavoletti al Lirico 

Un incontro per parlare di prevenzione, salute cardiovascolare e cura del cuore. Torna anche quest’anno l’iniziativa “Cardiologie Aperte”, organizzata dall’Arnas Brotzu che aderisce alla campagna nazionale e rinnova il proprio impegno nella tutela della salute cardiovascolare con l’evento “Cuore in salute: dalla prevenzione alla terapia delle malattie cardiovascolari”. L’appuntamento è per giovedì, alle 18.30, nella sala “Carmen Melis” del Teatro Lirico.

Tra i vari interventi ci sarà anche la testimonianza del capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti con un contributo dedicato al rapporto tra sport e salute. Nel corso dell’incontro, i cardiologi del Brotzu accompagneranno il pubblico in un percorso che va dalla prevenzione alla terapia, affrontando in modo chiaro e accessibile temi fondamentali quali i corretti stili di vita, i principali fattori di rischio cardiovascolare, la fibrillazione atriale, la malattia coronarica e lo scompenso cardiaco.

L’iniziativa è diretta da Marco Corda, punto di riferimento regionale per la diagnosi, la cura e il trattamento delle patologie cardiovascolari: «La prevenzione è il primo e più efficace strumento di cura», afferma, il medico «iniziative come questa rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare le persone alla cultura della salute cardiovascolare e rafforzare la consapevolezza dell’importanza di prendersi cura del proprio cuore». All’evento interverrà anche il direttore generale dell’Arnas Brotzu Maurizio Marcias.

