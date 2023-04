Sport e pace, maxi pedalata nel parco 

Un meeting con scuole e studenti di tutta Italia e poi una pedalata per la città e nel parco di Molentargius. L’istituto comprensivo Porcu-Satta, unica scuola media in Sardegna ad avere un corso a indirizzo sportivo, ha voluto onorare così, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Centro sportivo italiano, la Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace.

Una giornata solitamente celebrata il 6 aprile, anticipata ieri per garantire una piena partecipazione degli studenti, da oggi in vacanza per le festività pasquali. E l’adesione è stata importante, con 9 classi e oltre 200 ciclisti coinvolti, per lo più giovanissimi ma alcuni accompagnati anche dai genitori, oltre che dagli insegnanti.

Punto di partenza la sede scolastica di via Turati, poi il corteo in bici - scortato dalla Polizia locale e un mezzo di soccorso - ha attraversato le vie Palestrina, Pizzetti, Beethoven, Salieri, Colombo, prima dell’ingresso a Molentargius. Pedalata anche nei sentieri sterrati all’interno dell’oasi naturalistica, arrivando sino al Poetto, all’altezza dell’ospedale Marino, per poi percorrere la ciclabile sino a Marina Piccola. «Ringrazio il dirigente scolastico Pisano e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo evento», ha commentato l’assessora alla Pubblica istruzione e allo Sport Cinzia Carta. «È stata una giornata importante per fare sport e per parlare di diritti umani, pace, parità di genere, integrazione sociale e sviluppo sostenibile».

