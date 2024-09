Sport e letteratura, Schwazer a “Ideario” 

Ci saranno anche Cristiano Militello, lo storico inviato di Striscia la notizia e il marciatore Alex Schwazer, al festival del libro sportivo “Ideario sport”, organizzato dal Comitato regionale dell’ente di promozione sociale e sportiva ASI, in collaborazione con l’associazione Ideario e il Comune. L’appuntamento è per venerdì e sabato dalle 18 a Casa Olla in via Porcu, con la direzione artistica di Fabio Meloni e il patrocinio di Coni e Ussi Sardegna.

Si parte venerdì con gli atleti di endurance Telemaco Murgia che introdurrà lo spazio “Lo sport coraggioso”, col giornalista Massimo Raffanti, autore de “Lo sport avventuroso”, e Beppe Scotti, che ha pubblicato “Il cercatore”. A seguire, “Una risata salverà il calcio” con Cristiano Militello e il giornalista Alberto Masu. Sabato Paolo Mastino parlerà di “Il lato oscuro dello sport” con Sandro Donati, autore de “I signori del doping”, Sergio Giuntini, che ha pubblicato “Lo sport imbroglione”, il campione olimpionico di marcia Alex Schwazer, autore del volume “Dopo il traguardo”, e Francesco Marcello, docente di Scienze motorie. E ancora Mario Fadda e Umberto Oppus, insieme a Renato Copparoni e Gigi Piras, presenteranno “Gigi Riva. Il campione, l’amico, il mito”.

