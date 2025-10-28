«Sport e legalità, binomio vincente» 

Lo sport aiuta a costruire nei giovani la consapevolezza sull’importanza dei valori della legalità: se ne è parlato ieri alla Fiera all’evento “Sport e legalità: alleniamo valori, costruiamo il futuro” organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio in cui, davanti ad una platea di studenti delle scuole cagliaritane sono intervenuti il Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, il direttore generale del Cagliari Calcio, Stefano Melis e i giocatori rossoblu Gabriele Zappa e Sebastiano Esposito.

Il messaggio

«Andare a scuola trasmette dei valori importanti che poi si riesce a riportare in campo» ha commentato il difensore rossoblu. «Io sono dell’idea che prendere delle scorciatoie non porti a risultati importanti: credo che barare non sia d’aiuto e che, quando fai del bene, questo poi torni indietro. Nel calcio come nella vita. Lo sport è anche un ottimo sfogo durante la vita quotidiana», ha concluso Zappa.

«Io ho smesso di andare a scuola abbastanza presto, non riuscendo a conciliare lo studio con il calcio» ha detto Sebastiano Esposito. «Sono stato fortunato a poter coronare il mio sogno, ma se non avessi fatto il calciatore, sarebbe stato un bel problema».Durante l’evento, moderato dal giornalista Paolo Mastino, è intervenuto anche l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, da anni impegnato nella sensibilizzazione sulle conseguenze negative delle droghe soprattutto tra i giovani. «Perché ce l’ho con le droghe? Vengo da un paese della Liguria, in cui moltissimi ragazzi che erano appassionati di bici come me la droga se li è portati via, uno ad uno», ha detto Brumotti. «Alcuni sono finiti in cimitero, altri hanno perso i denti, altri hanno rubato ai genitori per potersi comprare la dose. Con la bicicletta ho girato le piazze di spaccio italiane, tranne quelle sarde perché mi hanno minacciato prima del tempo, che mi avrebbero messo una bomba».

Medicina per la vita

«Sport e legalità sono connessi» ha commentato il prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo. «Lo sport aiuta a crescere e sviluppare sentimenti di solidarietà e rispetto verso le regole. Ed è la chiave per allontanare i giovani dalla solitudine. Così come aiutano a crescere le sconfitte. Ho anche lanciato ai ragazzi il messaggio di sviluppare uno spirito critico e non omologarsi: questo serve per fare le scelte giuste» ha concluso il prefetto.

«L’iniziativa di oggi è un bellissimo esempio del ruolo che lo sport e il calcio hanno nel nostro Paese dal punto di vista sociale» ha aggiunto il direttore generale rossoblu, Stefano Melis. «Quello di ambasciatore di valori importanti che il calcio deve trasmettere, soprattutto quando si rivolge ai più giovani. Il Cagliari ha ribadito più volte il proprio impegno sul territorio per sottolineare concetti quali il rispetto, l’uguaglianza, essere contrari ad ogni genere di violenza, sia fisica che verbale. Il manifesto etico BeAsOne in questo senso è sicuramente un punto di riferimento chiaro per il proprio programma».

