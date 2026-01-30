Sport e lavoro, nell’Isola 400 imprese 

Lo sport è un elemento fondamentale per il benessere delle persone, la crescita armonica dei territori e, soprattutto, per il rafforzamento dell’economia della Sardegna. L’Isola si prepara a ospitare le prossime manifestazioni sportive internazionali come la Regata preliminare dell'America's Cup, il Giro di Sardegna di ciclismo, la tappa mondiale del rally e tanti altri eventi di rilievo. Appuntamenti attorno ai quali ruota un vivace comparto economico.

Dalla vela al ciclismo, dai motori al surf, passando per palestre, abbigliamento tecnico e attrezzature dedicate sia ai dilettanti sia ai professionisti, l’intera filiera dei beni e dei servizi legati allo sport poggia sulle competenze, sull’esperienza e sulla capacità di innovazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese.

I numeri del comparto

Nell’Isola operano 398 aziende che hanno nello sport la loro attività principale. Ampio il ventaglio della loro offerta: organizzano eventi, gestiscono impianti, propongono corsi di formazione, producono abbigliamento, articoli, accessori, componenti e parti specializzate, offrendo occupazione a 816 addetti.

A questi numeri si affiancano le 4.573 istituzioni no profit che ruotano attorno al mondo sportivo, un settore che da sempre contribuisce a dare prestigio alla Sardegna e all’Italia.

Il fatturato complessivo stimato delle imprese sarde registrate raggiunge i 126 milioni di euro, come evidenziato dall’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna basata sui dati Istat.

I «grandi eventi»

«I grandi eventi sportivi internazionali in preparazione nell’Isola – afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna – rappresentano un potente volano economico e una vetrina strategica per valorizzare il ruolo centrale di artigiani e piccole e medie imprese, protagonisti di una filiera produttiva fondata su competenze, specializzazione e innovazione profondamente radicate nei territori. Si tratta di fattori decisivi per la competitività della Sardegna e dell’intero Paese. Artigiani e piccole imprese – conclude Meloni – incarnano il meglio dell’economia reale, capace di affermarsi grazie a qualità, flessibilità, tradizione e una costante integrazione con le nuove tecnologie».

