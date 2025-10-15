Sport e integrazione con il calcio balilla 

I campionati regionali, singolare e doppio, di calcio balilla paralimpico approdano in città. La manifestazione si svolterà sabato dalle 10 sul campo della palestra Athlon di via De Gioannis.

Per la terza competizione che assegnerà i titoli regionali 2025 saranno utilizzati tavoli da gioco più bassi e adatti a chi ha una disabilità fisica riconosciuta dalla federazione. I campionati si svolgono sotto l’egida della Federazione italiana paralimpica Calcio Balilla (Fipcb). Le partite sono arbitrate da professionisti federali.

«Il campionato regionale di calcio balilla», spiega Nicola Marcello del Comitato italiano paralimpico, «è aperto anche ad atleti con una disabilità intellettiva e relazionale anche se allo stato attuale in Sardegna nessuna squadra si è ancora affiliata per questo segmento della disciplina. La federazione e il Comitato italiano Paralimpico stanno lavorando per una estensione massima di questa disciplina che è uno sport inclusivo, che accompagna gli atleti verso il miglioramento delle prestazioni personali

fisiche e mentali, per una lunga durata, rendendo le loro interazioni migliori in termini di autonomia personale e di autostima, in sintesi la vera motivazione di praticare uno sport. Non fa distinzione tra sezioni maschili e femminili, ed è, in tal senso, ancora più inclusivo».

Gli atleti in gara sabato provengono soprattutto dalla Ferrini Cagliari che ha di recente disputato i campionati italiani a squadre con un ottimo piazzamento ai quarti di finale, e la neonata Asd amatori Rugby Capoterra, che oltre al rugby in carrozzina ha inserito anche quella del calcio balilla paralimpico. Una manifestazione che unisce sport inclusione e valenza sociale.

