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18 ottobre 2026 alle 00:08

Sport e inclusività, la Sughereta rinasce 

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Da anni, al centro del parco urbano di via San Gemiliano 228 metri quadrati di cemento sono rimasti vuoti. Sono i due vecchi campi da bocce. Superfici disomogenee, invase dall’acqua e dalla vegetazione. La Giunta comunale ha appena approvato un progetto esecutivo che non aggiunge consumo di suolo, bensì recupera quello già urbanizzato. L’ex bocciodromo diventa un campo sportivo polivalente inclusivo per basket, minibasket, volley e sitting volley. Un campo pensato per l’accessibilità, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche. A pochi metri, in un’area pianeggiante vicino al percorso pedonale principale, si aggiunge l’area per il tennis da tavolo, semplice e accessibile anche a chi ha ridotta mobilità. Le parti di cordolatura non più utili saranno demolite, le superfici che si possono salvare verranno consolidate, e solo dove serve si amplierà con un nuovo sottofondo e nuove cordolature di contenimento.

Niente sprechi, solo cura. In base all’iniziativa progettuale, i servizi igienici vengono adeguati e rimessi in funzione a servizio dell’area sportiva. La nuova frontiera del parco, a lungo rimasto in stato di semiabbandono salvo poi ritrovare la strada della riqualificazione con una serie di interventi, fra cui una palestrina a cielo aperto, non è solo un progetto di manutenzione.

È un cambio di sguardo. Da cemento rotto a luogo dove un bambino, un ragazzo in carrozzina, un nonno e un’appassionata di pallavolo possono stare sullo stesso campo, con le stesse regole. Il quadro economico annuncia una spesa di poco superiore a 80mila euro. (ro. se.)

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