Sport e inclusione, Porcu diventa Cavaliere 

“Sport come inclusione”, è questo il tema dell'evento che vedrà la celebrazione di una delle eccellenze del territorio sardo, il cagliaritano Stefano Porcu, direttore tecnico del settore paralimpico della Federazione italiana canoa kayak. Organizzato dalla Prefettura di Cagliari e ospitato, su proposta del Ministro Alessandra Locatelli, nella Sala Polifunzionale del ministero per le Disabilità a Roma, l'incontro avrà luogo oggi alle 10.

Interverranno, oltre Porcu, il Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis, il Sindaco Massimo Zedda, il presidente della Fick Stefano Buonfiglio, il capo di gabinetto del ministro per le Disabilità Maurizio Borgo e il ministro per lo Sport e i per Giovani Andrea Abodi. Porcu verrà premiato con l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana «per il costante impegno nella sensibilizzazione sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali applicato al mondo dello sport».

Diplomato in massofisioterapia, Porcu ha dedicato la sua vita a rivoluzionare il rapporto tra sport e disabilità, intraprendendo un percorso che lo porterà a diventare pioniere nel campo della riabilitazione sportiva. Il suo progetto nasce nel 1989, quando una compagna di squadra diventa paraplegica a seguito di un incidente. Nel 2002 fonda il club canoistico “Cks Le Saline”, dove atleti disabili e normodotati si allenano insieme. Nel 2005, inizia a seguire la squadra nazionale di canoa come fisioterapista e, dal 2009, anche come tecnico. Sotto la sua guida, gli atleti sardi con disabilità conquistano diversi podi ai Campionati del Mondo. Costruisce da zero una squadra per le Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Di recente, ha qualificato otto barche per le Paralimpiadi di Parigi 2024, un risultato senza precedenti per l'Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA