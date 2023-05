Sport e giochi, i bimbi disabili protagonisti 

Parte da Selargius il progetto sociale “Volontamiamoli”, promosso dalla Fenalc, la federazione nazionale liberi circoli, portato avanti a livello locale dal comitato provinciale di Cagliari e realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il primo appuntamento organizzato da comitato provinciale della Fenalc è per oggi alle 16,30, nell’ex sede dei salesiani di via don Bosco, per poi proseguire il 2 giugno a Quartu nella casa della polisportiva Marina Residence, e infine il 4 giugno nell’ex istituto dei ciechi di Cagliari. «Si tratta di occasioni d’incontro tra bambini e ragazzi normodotati e disabili attraverso giochi, attività sportive e sensoriali», spiega Serena Fazio presidente provinciale dell’associazione.

«Ai genitori sono riservati incontri con educatori, psicologi e pedagogisti per affrontare insieme le problematiche giovanili e per diffondere la cultura del volontariato». Un progetto - come viene spiegato dalla Fenalc nazionale - «studiato per favorire l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con gravi disabilità psicofisiche. Vogliamo infatti realizzare, con la collaborazione di strutture sanitarie, enti locali e del terzo settore e numerosi volontari, molteplici interventi dedicati alla riabilitazione sensoriale e motorio-sportiva di bambini e ragazzi con gravi disabilità, fornendo anche sostegno psicologico ed informazioni ai loro familiari».

