Sport e fitness, gli studenti invadono le strade della città 

Più di duecento ragazzi dell’istituto comprensivo Porcu-Satta hanno invaso ieri mattina le strade della città per lo “Street workout”, organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per i dieci anni dalla nascita dell’indirizzo sportivo della scuola media.

L’iniziativa è stata promossa da “Movimento e salute” che collabora con l’istituto comprensivo per la realizzazione delle attività sportive all'interno della scuola. I ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, sono partiti dal cortile della scuola in via Turati per poi attraversare le strade della città con tappe in piazza XXVIII Aprile e nel sagrato della basilica di Sant’Elena, tra camminata, corsa leggera, lezioni di fitness e soste dedicate ad ammirare le bellezze del patrimonio artistico e naturale.

Tutti rigorosamente con le cuffie alle orecchie per farsi travolgere dalle emozioni della musica e ascoltare le indicazioni del trainer. Un esercito chiassoso a cui si sono uniti anche tanti genitori e l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. Un allenamento accompagnato dalla musica in cuffia che ha attirato anche gli sguardi di tanti curiosi che hanno osservato i giovani studenti soprattutto nelle tappe accanto al Comune e davanti alla basilica. Con l’obiettivo di far capire l’importanza dello sport. (g. da.)

