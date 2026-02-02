Sport e disabilità, una lezione 

A lezione di vita. In cattedra due giovani disabili, protagonisti con gli studenti delle scuole medie di Macomer, Bolotana e Borore di una importante iniziativa voluta dall'istituto comprensivo "Giannino Caria", nell'ambito del percorso di educazione civica, con l'insegnante di educazione motoria, Elena Morittu. Il tema legato alla disabilità, raccontato attraverso storie vere di coraggio e rinascita da protagonisti speciali.

Due persone, che si sono viste cambiate la vita, improvvisamente, dopo due incidenti stradali, Sara Cossu di Silanus e Luca Arca di Bono. Entrambi hanno subito l’amputazione di un arto, ma ciò che è emerso con forza non è stato il limite, bensì la capacità di reagire e di ricostruire il proprio futuro. Entrambi hanno parlato anche delle protesi, non solo come strumenti tecnici, ma come alleate fondamentali per riconquistare autonomia, fiducia e dignità.

Le parole

Sara Cossu, mamma di famiglia, coinvolta in un incidente stradale avvenuto circa un anno fa, ha condiviso con grande sincerità la propria esperienza. Con parole semplici ma cariche di forza, ha raccontato della volontà di andare avanti, di avere il sostegno della famiglia e il desiderio di tornare alla normalità. Particolarmente toccante la testimonianza dell’atleta paralimpico, Luca Arca di Bono: «Ho avuto l'incidente a 15 anni, quando il calcio occupava un posto centrale nella mia vita. Dopo il trauma e un lungo percorso di riabilitazione, la scoperta del tennis ha rappresentato una nuova possibilità. E' iniziata una strada fatta di impegno, sacrifici e determinazione, che mia ha portato a praticare il tennis in carrozzina e partecipare alle Paralimpiadi di Parigi nel 2024». I ragazzi hanno ascoltato in silenzio, per poi rompere la distanza con domande, curiosità e riflessioni sincere. La conclusione: «La disabilità non definisce una persona. A farlo sono il coraggio, la determinazione e la capacità di credere ancora nei propri sogni».

RIPRODUZIONE RISERVATA