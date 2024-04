Sport e disabili Oggi inizia l’Happy Camp 

Da oggi e fino a domenica il litorale quartese ospiterà l’Happy Camp organizzato dal Distretto 2080 del Rotary International e dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità. Quattro giornate intense di condivisione e complicità all’hotel Califfo con tante attività in programma: giochi, laboratori, sport, come il tennis, il padel (con istruttori qualificati) e scherma. Prevista anche una escursione in barca a vela per far vivere ai partecipanti una esperienza indimenticabile che solo il mare può trasmettere.«Le barriere più difficili da abbattere non sono quelle architettoniche, ma quelle relazionali» dice il governatore Maria Carla Ciccioriccio, «entrare in contatto con la disabilità senza filtri e senza pregiudizi ci apre a un confronto capace di regalarci nuove prospettive e un arricchimento reciproco. Diversità, equità e inclusione sono valori fondanti del Rotary e devono rappresentare una sfida e una responsabilità condivisa da tutta la società».

