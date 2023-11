Sport e cultura, soldi per le associazioni 

Fondi da distribuire fra le società sportive, 105mila euro in tutto. E altri 20mila per animare la città durante le festività sino a Capodanno. Risorse che il Comune di Selargius è riuscito a risparmiare durante l’anno, destinati in gran parte a due settori rimasti senza contributi negli ultimi due anni: lo sport e la cultura. Una sorta di mini regalo di Natale, insieme ad una serie di altri fondi inseriti nell’ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, quasi mezzo milione in totale.

Sport e cultura

Nella manovra finanziaria ci sono anche le risorse per la manutenzione straordinaria del campo da calcio di via delle Ginestre, nel quartiere di San Lussorio: 50mila euro. «Una delle priorità a cui abbiamo voluto dare risposta con risorse dell’avanzo libero», spiega l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. «Insieme ai fondi che saranno distribuiti alle associazioni sportive con sede in città». A breve verrà pubblicato l’avviso per consentire alle società di presentare istanza per avere i contributi.

Stesso discorso per il settore della cultura. «Abbiamo destinato 20mila euro per aiutare le associazioni locali nell’organizzazione delle iniziative per il periodo natalizio», annuncia Porqueddu. Nel frattempo si lavora anche ad una seconda variazione per inserire fondi destinati al noleggio delle luminarie di Natale.

Critica la minoranza

Un segnale positivo, ma non basta. «Finalmente la giunta si fa carico di due realtà sinora non prese in considerazione», il commento del leader della minoranza Franco Camba. «Le attività commerciali richiedono però un impegno che vada oltre le luminarie natalizie», sottolinea, «così come le associazioni sportive necessitano di un sostegno che consenta loro di operare nel territorio comunale. Diverse per svolgere la propria attività sono infatti costrette ad utilizzare impianti messi a disposizione da altri Comuni. Questo non é certo segno di buona amministrazione».

Le altre voci

Nella variazione di bilancio ci sono anche le risorse per far fronte ai maggiori costi per i consumi idrici: 82mila euro che copriranno la spesa da agosto a dicembre, conseguenza dell’aumento del 16,5%. Altri 70mila euro serviranno per sostenere l’acquisto dell’isola ecologica di via Fermi, 40mila per rinnovare gli arredi della biblioteca comunale e gli uffici del Municipio. E ancora: 7mila e 800 euro verranno utilizzati come finanziamento per l’Università della terza età, 10mila per la Fondazione Onnis, oltre 200mila come maggiori costi per la gestione della mensa scolastica nei prossimi due anni.

