Sport e cultura, idee per la Giunta 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale si avvicinano a grandi passi e arrivano le prime proposte da parte dei cittadini. Sport e cultura sono i primi settori dai quali giungono le richieste ai futuri amministratori, sindaco e Giunta: in particolare nuovi impianti e un museo del Carnevale.

Volley, tennis

Il sogno nel cassetto di tutte le società che disputano campionati di squadra è avere a disposizione una palestra degna di questo nome. Di questa esigenza si fa interprete per tutti Stefano Pallucca, fondatore e allenatore dell'Olympia Volley, società che può vantare 120 iscritti, tra atlete e atleti, e che partecipa a tutti i campionati giovanili. «Una palestra è indispensabile – afferma Palluca- anche perché quella scolastica del liceo classico di proprietà della Provincia non è adeguata per svolgere al meglio l'attività, anche perché priva di tribuna che non ci da la possibilità di accogliere il pubblico. Questo ha comportato che quando abbiamo avuto la possibilità di organizzare degli eventi e delle finali provinciali, siamo stati costretti a chiedere ospitalità nella palestra di Scano Montiferro». Richiesta condivisa anche dal direttivo dell’oratorio Anspi San Giovanni Bosco che, a causa dei lavori di ristrutturazione del campo ubicato nella struttura del seminario, si è visto costretto a chiedere l’utilizzo della palestra della scuola media numero 1, per poter svolgere diverse discipline come il basket per adolescenti. Un’altra richiesta arriva dalla società Bosa Tennis presieduta da Gian Lorenzo Tealdi, che può contare su un centinaio di tesserati e dispone di due campi all'aperto. «Al fine di poter giocare anche durante l’inverno – afferma Tealdi - sarebbe ottimale poter disporre di un campo coperto».

Museo del Carnevale

Nel settore della cultura una proposta importante arriva dall’associazione Karrasegare Osinku presieduta da Annamaria Obinu, chiamata a organizzare il famoso carnevale bosano. «Considerato che per i bosani questo appuntamento rappresenta non solo un’occasione di divertimento ma anche una bella vetrina per valorizzare gli aspetti culturali e identitari della città – afferma la presidente Obinu - crediamo sia indispensabile creare un museo del Carnevale, esposizione permanente e fruibile per tutti con filmati, foto e il materiale divulgativo. Un patrimonio da condividere con i tanti turisti che affollano la città durante la stagione estiva e che potrebbero essere invogliati a ritornare nel periodo carnevalesco».

Struttura che andrebbe a completare la già ricca offerta degli altri musei civici e strutture storiche: museo Casa Deriu, Pinacoteca Atza, Museo delle conce, castello medievale.

