Sport e benessere: lavori in corso 

Il Comune di Oniferi prosegue con i lavori nel paese. Gli interventi del complesso sportivo di Preda Manna procedono secondo le tempistiche previste e termineranno entro questo mese. Completato il campo da padel, sistemata l'area esterna agli spogliatoi, ristrutturati gli spogliatoi. A breve verrà eseguita la pavimentazione del campo di calcetto, la relativa recinzione e la finitura esterna. Completamento per i lavori di via Gramsci e via Matteotti, che saranno consegnati a breve, per poi procedere (dopo un breve stallo per la festa patronale) a interventi di rifinitura in via Matteotti. I lavori della piazza del Popolo sono al momento sospesi per via dell'esigenza di sostituire le condotte della rete di distribuzione idrica. Gli interventi riprenderanno a seguito dell'approvazione della proposta del Comune di Oniferi da parte dell'ente gestore. Proseguono, al contempo, anche i lavori di infrastrutturazione dell'area PIP a S'Iffurcau, dove sono stati eseguiti i movimenti terra e realizzati i sottofondi stradali, le sovrastrutture e le opere accessorie. Nella fase attuale si sta provvedendo alla stesura del manto bitumato e successivamente alle opere di finitura e completamento. Si tratta di grossi interventi per un piccolo paese che a mano a mano sta cambiando volto. (g. pit.)

