Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda “Casa Cus Cagliari a Radiolina”. Ospiti in studio di Andrea Matta (nella foto) : Alessio Correnti, project manager di Ateneika per presentare la decima edizione del festival.

Insieme a lui Fiammetta Pani (Cultina), Massimo Leonardi (Jailbreak Tattoo) e Stefania D'Arista (responsabile relazioni esterne del Ctm). Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari.

