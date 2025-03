Sport e arte contro ogni forma di razzismo, gli studenti delle superiori invadono il parco 

Una giornata di sport, musica e arte per promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione.

In occasione della Settimana d’azione contro il razzismo, il parco di Monte Claro è stato pacificamente invaso ieri dagli studenti delle scuole superiori del territorio metropolitano per l’evento “Giovani e inclusione”.

La giornata si è aperta con un torneo di calcio, organizzato in collaborazione con il Cagliari Calcio, che ha visto affrontarsi i giovani dell’Istituto Giua, del Martini e dei licei scientifici Michelangelo e Pacinotti. Successivamente gli atleti dell’Asd Gioventù Calcio Assemini “team Arieti”, squadra che milita nei campionati Dcps (Divisione Campionati Paralimpico e Sperimentale) della Figc, si sono affrontati in una partita amichevole. Non è mancata una piacevole sorpresa per gli atleti: il centrocampista del Cagliari Antoine Makoumbou ha portato un saluto e preso parte alla foto ricordo della manifestazione. Si è svolta, inoltre, una “Fiera del Terzo Settore”: associazioni ed enti impegnati quotidianamente contro il razzismo e le discriminazioni, a livello locale o internazionale, hanno avuto la possibilità di far conoscere ai giovani i loro progetti e le loro attività.

