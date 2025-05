Sport e amicizia, 250 ragazzi in campo 

Il pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice al torneo di calcio Academy, organizzato dalla Monreale in collaborazione con il Cagliari. Sin dalle prime ore del mattino il campo del Santa Lucia è stato invaso da 250 piccoli atleti della categoria esordienti con ben 14 squadre provenienti da tutta la Sardegna.

Ne è entusiasta Luca Vaccargiu, uno dei responsabili del calcio giovanile: «Il nostro torneo Academy è stato un’esplosione di emozioni, passione e puro amore per il calcio. È stata una giornata intensa, fatta di partite combattute, sorrisi sinceri e amicizie nate e rafforzate sotto il sole. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di tutti gli organizzatori e dello staff che con dedizione ha curato ogni dettaglio».

La cronaca è stata curata con grande competenza e simpatia dallo speaker sangavinese Gianni Angei, che ha reso più speciale la giornata di sport e amicizia. In più i volontari del gruppo “Rewind carnival”, hanno gestito in modo impeccabile la parte dei pasti, mentre in prima linea i volontari del Team Soccorso, sempre vigili e pronti a garantire sicurezza e assistenza sanitaria. «Un applauso – conclude Vaccargiu - va ai mister, che hanno guidato e sostenuto i ragazzi, e ai genitori, veri tifosi, che non hanno mai smesso di incitare i loro piccoli campioni». ( g. pit. )

