Sport e ambiente, in centinaia per “Bimbimbici” 

Centinaia di bambini accompagnati dai genitori hanno partecipato ieri alla nuova edizione di Bimbimbici, l’iniziativa organizzata da Fiab Italia e Fiab Cagliari (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e giunta quest’anno alla 25esima edizione.Il corteoo è partito da piazza XXVIII Aprile per poi percorrere le strade della città prima di fare ritorno al punto di partenza per la festa finale con l’estrazione della lotteria gratuita e la consegna del primo premio, una bicicletta, al bimbo vincitore.Poi gadget e regali per tutti.

Gli organizzatori hanno sottolineato ancora una volta l’importanza della bicicletta che «non consuma e non produce emissioni, non ingombra e non fa rumore: è un mezzo ecologico per definizione e ad alta efficienza energetica. Tanti pregi che permettono inoltre di limitare il traffico, a vantaggio dell'ambiente, della salute e anche dell'umore. Per questo Fiab ne promuove l’uso anche per la mobilità quotidiana e per il tempo libero, favorendo così lo sviluppo di una mobilità sostenibile e sicura».

Tante le persone che si sono iscritte direttamente sul posto ieri mattina e che hanno deciso di partecipare all’ultimo momento anche grazie alla bella giornata, un po’ ventosa ma baciata dal sole.Bimbimbici ha ricevuto il patrocinio di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Società Italiana di Pediatria, Euromobility, Confindustria ,Anci. L'edizione quartese ha ricevuto il patrocinio del Comune, della Regione, della Città Metropolitana, e del Centro di Servizio per il volontariato Sardegna solidale.

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