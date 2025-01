Sport e alimentazione contro l’osteoporosi 

Dal 12 al 15 marzo è in programma la “Scientific school – Attività fisica e corretta alimentazione nell’ambito dell’osteoporosi”. La scuola è rivolta a medici, nutrizionisti, chinesiologi, compresi specializzandi e dottorandi nelle suddette discipline, interessati ad approfondire le tematiche della scuola scientifica. L’obiettivo è favorire l’interazione tra il medico specialista in medicina dello sport, lo specialista in scienza dell’alimentazione e il chinesiologo clinico per la prescrizione dell'attività motoria adattata e della dieta personalizzata, organizzata da Sardegna Ricerche, l'Università di Cagliari e l'Ufficio scolastico regionale.

Il progetto

L'iniziativa prende forma nell'ambito del Progetto strategico "Medicina e Sport" avviato nel 2022 dall'Unità di supporto alla ricerca Biomedica di Sardegna Ricerche, dal Dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica dell'Università e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, con l'obiettivo di realizzare iniziative di ricerca e formazione sulla tematica dello sport, della medicina sportiva, della nutrizione e della salute, da svolgersi nelle strutture del Parco Scientifico e Tecnologico di Pula.

I partecipanti potranno assistere a una serie di conferenze tenute da docenti di fama internazionale nel campo della Osteopenia e dell'Osteoporosi, del ruolo dell'alimentazione nel metabolismo osseo, della prescrizione e dei protocolli dell’Afa nell’osteoporosi. Tra i relatori Carlo Castagna, professore ordinario di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive all’Università Telematica Pegaso e la Southern Denmark University, Attilio Parisi, rettore dell’Università di Roma "Foro Italico" e Nicola Sponsiello, specialista in scienza dell’alimentazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA