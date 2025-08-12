Sport dei minori, contributi alle famiglie 

Pubblicato il bando per assegnare contributi alle famiglie per favorire lo sport dei minori. L’obiettivo del Comune di Guspini è promuovere lo sport e la tutela dell’infanzia, praticando una disciplina sportiva in sicurezza.
«La nostra iniziativa», commenta Giorgia Massa, assessora allo Sport, «ha l’obiettivo di sostenere economicamente le famiglie per fare in modo che i figli minorenni frequentino corsi sportivi quest’anno».
Il bando prevede che siano individuate cinquanta beneficiarie per un importo complessivo di 3.500 euro, il che significa settanta euro per ciascun nucleo familiare. Ogni famiglia potrà beneficiare di un solo contributo. Possono presentare la domanda quelle residenti con Isee non superiore a 14.650 euro, figli nati dopo il 2007 e senza debiti verso il Comune.
Le richieste devono essere presentate online entro l’8 settembre, il rendiconto delle spese entro il 31 dicembre.
