VaiOnline
Guspini.
13 agosto 2025 alle 00:34

Sport dei minori, contributi alle famiglie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pubblicato il bando per assegnare contributi alle famiglie per favorire lo sport dei minori. L’obiettivo del Comune di Guspini è promuovere lo sport e la tutela dell’infanzia, praticando una disciplina sportiva in sicurezza.

«La nostra iniziativa», commenta Giorgia Massa, assessora allo Sport, «ha l’obiettivo di sostenere economicamente le famiglie per fare in modo che i figli minorenni frequentino corsi sportivi quest’anno».

Il bando prevede che siano individuate cinquanta beneficiarie per un importo complessivo di 3.500 euro, il che significa settanta euro per ciascun nucleo familiare. Ogni famiglia potrà beneficiare di un solo contributo. Possono presentare la domanda quelle residenti con Isee non superiore a 14.650 euro, figli nati dopo il 2007 e senza debiti verso il Comune.

Le richieste devono essere presentate online entro l’8 settembre, il rendiconto delle spese entro il 31 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 