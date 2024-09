Sport, che passione Dopo sette anni rinasce la squadra di calcio 

Gli spalti dello stadio “Tonino Tiddia” sono pronti a ospitare nuovamente il pubblico. Il prato in erba naturale finalmente sarà ricalpestato da una squadra di calcio locale dopo sette anni di assenza. Grazie a un gruppo di amici e appassionati del paese, Pabillonis avrà nuovamente una società sportiva calcistica che vede vicino, e con entusiasmo, l’esordio nel campionato di Terza categoria.

La nascita del Fc Pabillonis è frutto della passione per il calcio che anima il paese, desideroso di rivivere le emozioni delle partite casalinghe, nostalgici dei tempi in cui si militava in prima categoria. Con la nascita del progetto, in tanti hanno risposto positivamente alla chiamata, pronti a rivestire la maglia della squadra del paese e a portare sul campo esperienza e giocate a disposizione dei colori amaranto. Il gruppo è composto da trenta ragazzi che già si allenano sotto la guida del mister Enrico Pisanu. La maggior parte di loro, inoltre, vanta presenze in campionati di categorie superiori, maturati nelle squadre del circondario, tra Eccellenza e Seconda categoria.

L’entusiasmo è alle stelle: il campionato comincerà a ottobre e i calendari verranno resi noti a breve. «Coltiviamo la nostra passione con l’obiettivo di divertirci e di elevare il nome del nostro paese dove merita», dice il presidente, Nicola Atzeni. Il team dirigenziale è composto inoltre da Luca Armas, suo vice, dai dirigenti Lorenzo Pisanu, Alessio Oliva, Marco Tuveri, Leandro Sanna, Massimo Cherchi, e Ilario Troncia, che ricopre i ruoli di segretario e cassiere. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA