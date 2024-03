«Sport, basket e disabili? Sotto il canestro siamo tutti uguali» 

Sport per i disabili, Assemini punta forte sull’inclusione sociale. Grazie a due associazioni sportive alle cui fondamenta ci sono ragazzi che affrontano le difficoltà con caparbietà e resilienza nonché a gruppi di lavoro formati da professionisti dalla grande sensibilità.

Nel 2020 è nato il progetto MoviMenti. Un’idea che unisce l’attività motoria individuale e collettiva al benessere psicofisico, intenti ricreativi e condivisione. Viene messo in pratica durante gli allenamenti della scuola calcio, le ore di educazione fisica a scuola e con i pazienti del Centro di salute mentale. «Lo sport e il gioco – spiega il presidente della Gioventù Assemini Pier Paolo Casula – sono i migliori strumenti per unire e creare rete. Lavoriamo con i bambini sotto i 5 anni e con quelli che hanno neurodiversità. Abbiamo personale altamente qualificato e inserito le nostre attività nella programmazione annuale di varie scuole».

Lo scorso sabato si è tenuto un incontro patrocinato dal Comune al quale sono intervenuti vari professionisti. Ha partecipato anche la senatrice Sabrina Licheri: «È una realtà speciale dove fanno da padroni integrazione, accoglienza e generosità».

C’è poi la squadra di calcio a 7 composta da ragazze e ragazzi speciali in cura presso il Csm di Assemini si allena due volte a settimana nel campo di via Coghinas. Soddisfazione da parte dell’uscente direttrice del centro Annadele Pes, del preparatore atletico Massimo Pischedda e del mental coach Marco Calabretta, 48 anni, che dichiara: «È tangibile la gioia e l’energia dei ragazzi in campo. Stanno ottenendo risultati concreti: diminuzione delle cure farmacologiche, maggiore consapevolezza di sé, autostima e rispetto del prossimo».

”Lo sport per tutti" è il motto dell’open day di ieri e che verrà riproposto il 20 e il 25 marzo dalle 15.30. Il Palasport di via Cagliari apre le porte a chi vuole cimentarsi nel basket in carrozzina. «Attraverso queste giornate - spiega Alberto Garau, 43 anni, responsabile Uisp pallacanestro in carrozzina - vogliamo far conoscere a più persone, con disabilità e non, quello che è il principale sport di squadra in Italia per i disabili fisici. Possono praticare il basket in carrozzina anche i normodotati, all’insegna della vera inclusione». D’esempio è stato il sindaco Mario Puddu che si è cimentato nel tiro a canestro dalla carrozzina: «Un’esperienza forte e bellissima che difficilmente dimenticherò».

