Sport, arma potente contro il bullismo 

Lo sport per formare i cittadini di domani, campioni nella vita, un mezzo in grado di dare risposte e soprattutto prevenire il disagio nelle nuove generazioni, troppo spesso incapaci di gestire i conflitti e intrappolate nei meccanismi dei social. L’Olbia 1905 Academy, scuola calcio costola della squadra maggiore, mette un altro tassello al suo progetto formativo con l’evento “Educazione alla cittadinanza digitale e sport”, esperti, testimonial sportivi e mondo della scuola che hanno interagito con i ragazzi presenti nella sala convegni del Museo, questa volta sui temi del bullismo e del cyberbullismo; ad illustrarli gli psicologi Simone Gargiulo e Giovanna Manca, quest’ultima formatrice della Fgci che ha spiegato la policy della Federazione nell’ambito della tutela dei minori.

Povertà educativa

«Aspetti che non interessano solo la nostra scuola calcio – ha sottolineato il presidente Gianni Spanu - l’esigenza di parlare e capire riguarda tutte le famiglie». Per questo l’Academy, nel suo staff, affianca ai preparatori atletici il mental coach Cristiano Depalmas, professore di vittimologia e criminologia alla Uniss (e guida dell’evento che ha fornito diversi spunti di riflessione tra cui il tema della povertà educativa) e propone incontri, aperti a tutti, dedicati alla prevenzione del disagio in età evolutiva. Privazioni educative ma anche povertà materiale, l’Olbia Academy corre in soccorso. «In città si avverte forte la crisi economica – ha detto Spanu– noi proponiamo l’iscrizione sospesa ma ancora prima sottolineiamo che da noi si accettano le iscrizioni anche di chi non può permetterselo».

Più campi da calcio e strutture adeguate per soddisfare la voglia di sport, le richieste alla politica. «Ora che non mancano le risorse – ha detto il vicepresidente della Regione, Giuseppe Fasolino, presente all’evento – importante è la programmazione. Per fare dello sport il protagonista della crescita della città». Testimonianze sono arrivate dal funzionario del Dipartimento di giustizia minorile Gabriele Virdis e dai dirigenti scolastici Gigi Antolini e Gianluca Corda; per tutti la constatazione che più che azioni calate dall’alto siano necessari ascolto ed empatia. Attivare consulte giovanili e costituire un tavolo tecnico che abbia una rappresentanza giovanile per Virdis, investire più tempo sull’ascolto nelle scuole secondo Corda. La mattina si è aperta con i saluti delle assessore Simonetta Lai e Elena Casu.