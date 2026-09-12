Sport, aprono i nuovi impianti in via Roma 

Ieri, in occasione della “Giornata dello sport” promossa dal Comune di Milis, sono stati inaugurati gli impianti sportivi in via Roma.

«Sono stati realizzati grazie al finanziamento di 400mila euro ottenuto con il bando “Sport e periferia” - spiega la sindaca, Monica Ortu - A cui si aggiungono altri 50mila euro dal bilancio comunale. Abbiamo riqualificato il campo da calcetto e quello da tennis. Sono stati rimessi a nuovo anche gli spogliatoi mentre è stato realizzato un ulteriore campo da padel e un altro polivalente».

L'iniziativa dedicata allo sport prosegue anche oggi, sempre nel complesso in via Roma. Si inizia alle 8 con una passeggiata sportiva poi si continua con crossfit, yoga, tennis, pallavolo e basket. Di pomeriggio, alle 16, un corso di difesa personale mentre alle 18.30 spazio ai tornei di calcetto calcetto e padel. (s. p.)

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