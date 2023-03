Sport all’aria aperta, via alle attività gratuite 

Al via nel parco di San Michele il progetto “Sport nei Parchi” che promuove la pratica sportiva nel verde cittadino organizzato dal Comune, con l’assessora Fioremma Landucci, insieme a Sport e Salute.

La prima edizione avrà durata di un anno e le attività sono iniziate già ieri, mentre domenica 19 marzo si terrà l’inaugurazione ufficiale. All’interno del parco, sei associazioni sportive dilettantistiche alterneranno lezioni gratuite rivolte a donne, over 65 e bambini, per un totale di 390 ore di sport durante i fine settimana.

Tante le specialità: dalle lezioni di arti marziali miste per bambini, a quelle di pallamano, stretching, functional training, difesa personale, yoga per donne, ginnastica respiratoria, apnea a secco, respiro e rilassamento e zumba per over 65.

A marzo le attività si svolgeranno il venerdì (dalle 17.30), il sabatop (dalle 9) e la domenica (dalle 10). Per informazioni si può contattare il Comune al numero di telefono 070 6777130 o visitare il portale istituzionale. L’accesso al parco di San Michele dove si svolgeranno le attività è da via Giovanni Cinquini.

RIPRODUZIONE RISERVATA