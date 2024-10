Sport all’aperto per i bimbi, al via Benessere in comune 

Si chiama "Benessere in comune" il nuovo progetto promosso dal Comune di Girasole. È partito nei giorni scorsi e prevede una serie di attività sportive con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere stili di vita sani. Mountain bike, street dance, tree climbing, kajak, graffittismo sono solo alcune delle attività nelle quali verranno coinvolti gli studenti di elementari e medie. «Abbiamo ottenuto un finanziamento per questo progetto che coinvolgerà ogni sabato i bambini in attività all'aria aperta. Finché il tempo ce lo permetterà si organizzeranno attività all'aperto, altrimenti si svolgeranno in palestra» commenta il sindaco Lodovico Piras. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA