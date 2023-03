Sport all’aperto nei giardini Piga 

Il Comune di Villacidro ha individuato l'area di riferimento per il bando governativo “Sport di tutti – Parchi” finanziato dal ministero allo Sport in collaborazione con Sport e Salute Spa.

«Abbiamo inviato la documentazione mercoledì indicando i giardini Piga (Parco Giallo) come area pubblica da attrezzare per lo sport e affidare in concessione a una associazione del nostro territorio – questo passaggio avverrà con bando dato che si sono più società sportive interessate al progetto - dice l'assessore allo Sport Marco Erbì – Abbiamo scelto il parco di via Nazionale per riqualificarlo, oltre che per la sua posizione centrale. Rispetto ad altre aree verdi del paese, è vissuto quasi solo nelle ore notturne e capita spesso di trovare la mattina immondezza e rifiuti. Grazie ai 35 mila euro di finanziamento, metà stanziati dal ministero e metà dal nostro Comune, potremo installare un circuito per il corpo libero e 8 macchine per l’allenamento: speriamo di dare una nuova vita al parco, in collaborazione con l'asd che lo prenderà in gestione».

Il bando governativo punta a promuovere lo sport all'area aperta e nei parchi pubblici con la realizzazione di aree attrezzate e funzionali per incentivare stili di vita sani e offrire servizi utili alla comunità.

