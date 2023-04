Sport all’aperto, 35 mila euro dal Pnrr 

Trentacinque mila euro dal Pnrr per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi a Sanluri, una città che vuole vivere di sport con un investimento di circa 5 milioni di euro negli ultimi anni. Il finanziamento del progetto, presentato dal Comune per il bando “Sport e inclusione sociale”, prevede l’arricchimento di percorsi attrezzati e l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera, per la maggior parte diretta all’aumento del grado di inclusione delle persone con handicap.

«La somma che ci è stata assegnata – dice il sindaco, Alberto Urpi – verrà interamente spesa per nuovi attrezzi: questa volta la priorità è riservata alle richieste dei disabili. Spazio anche alla rigenerazione delle attrezzature esistenti per attrarre sempre più manifestazioni. Grazie a un lavoro di squadra che ci permetterà di dare un grande risultato della cultura e del vivere sano».

Sono due le palestre a cielo aperto nel territorio comunale: una al parco degli Scolopi e l’altra nella frazione di Sanluri Stato. Entrambe sono dotate di materiali in acciaio zincato acquistate con fondi di bilancio per complessivi 20 mila euro e sono fruibili da tutte le fasce d’età, singoli sportivi e famiglie intere amanti dell’aria aperta, accanto ai campetti da tennis e pallavolo. (s. r.)

