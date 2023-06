Sport acquatici, riunione in Comune 

I problemi degli sport acquatici e delle piscine sportive saranno affrontati questa mattina dalle 10.30 nella sala consiliare di Palazzo Bacaredda. L’iniziativa è della Commissione Sport del Consiglio comunale presieduta da Marcello Polastri (Psd’Az).

Nel corso della riunione saranno analizzate ed approfondite le esigenze dei sodalizi sportivi del settore natatorio attivi nel territorio urbano di Cagliari e di Pirri, e si parlerà delle attività sportive svolte nelle piscine e negli impianti comunali, delle eventuali criticità e delle possibili soluzioni.

Gli invitati

All’incontro sono state invitate Federnuoto, Fin, Ferrini, Frog, Gruppo in Forma, Nuoto Club, NuotoMania, Oppidum, Promosport, Sporting Nuoto e altre ancora.

«L’obiettivo è incontrare il mondo degli sport acquatici per fare il punto sulla situazione delle piscine e delle attività natatorie in città», sostiene Polastri. «Verrà infine sondata, anche con la Federazione nuoto, che sta investendo tante risorse e impegno nelle sue attività in sinergia con il Comune, la possibilità di organizzare grandi eventi in città».

