Sport a scuola, i campioni incontrano i ragazzi 

L’iniziativa è stata anche l’occasione per dire no alle discriminazioni e un forte sì all’inclusione. Si è parlato dell’importanza di praticare appunto lo sport a scuola anche come strumento educativo e di prevenzione del disagio.

Erano in tanti ieri alla giornata “Educasport”, un momento di condivisione per gli alunni che hanno avuto modo di ascoltare le storie di vita e di sport, proprio dalla voce di alcuni protagonisti. Un incontro rivolto a tutte le fasce di età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. «Lo sport è il motore di tutto», ha detto la Kaddari, «e io sono sicura che qui in questa sala, in questa scuola c’è un talento. È importante darsi un’opportunità. Io ho cominciato a scuola e lì che è nata la mia passione ed è da lì che sono stata scoperta. La scuola è un punto di riferimento».

Dalia Kaddari, ha cominciato proprio a scuola. E lì che la 21 enne campionessa di atletica, è stata scoperta, e lì che si è capito che un giorno sarebbe diventata un’atleta da record, capace di arrivare fino alle Olimpiadi. E chi meglio di lei poteva spiegare agli alunni degli istituti comprensivi cittadini, riuniti ieri in via Fieramosca, l’importanza dello sport, l’importanza di coltivare un sogno per diventare magari in giorno, un atleta proprio come lei.

La manifestazione

Lo sport a scuola

«Il nostro istituto ha scelto lo sport come elemento caratterizzante» ha detto la dirigente scolastica Aurelia Orrù, «abbiamo scelto anche di avere una commissione che si occupa di coinvolgere tutti i ragazzi nell’attività sportiva, perché proprio questa ci aiuta a dialogare con loro. Ci crediamo molto».

Tra gli atleti presenti c’era anche Russel Jordan, 40 anni, cestista americano dell’Antonianum Basket: «Io credo che lo sport aiuti a crescere e soprattutto a imparare a stare in gruppo», ha detto. «Ti aiuta a trovare soluzioni e a prendere decisioni. A me ha aiutato tanto anche per gestire lo stress». Una famiglia di sportivi la sua, «Tutti atleti in casa. Diciamo che sono nato con lo sport nel Dna».

Con lui anche l’ex sollevatrice di pesi Danila Manca, l’osservatrice nazionale arbitri calcio a 5 Laura Scanu, l’ex atleta Luisa Marci, il coordinatore dell’ufficio Educazione fisica della Sardegna Antonio Murgia e la scrittrice Serenella Quarello.

No alla discriminazione

A rappresentare l’amministrazione l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta che ha detto: «Questo incontro sottolinea l’importanza che riveste lo sport nella nostra società, ma accende anche una luce sui tanti casi di discriminazione che, nonostante la sua natura inclusiva, lo avvelenano. Lo evidenziano i dati resi noti dall’Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport che ha analizzato centinaia di casi di discriminazioni per motivi etnici e di genere, stato di abilità, appartenenza religiosa e orientamento sessuale. Abbiamo il compito di promuovere azioni e misure utili a favorire la cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità».

La presidente della commissione comunale Pari Opportunità Elisa Usalla ha aggiunto: «Lo sport ha un ruolo fondamentale in tutte le fasi della vita, ma soprattutto per i più giovani, perché insegna la disciplina, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e il valore dello stare assieme. Per questo deve essere accessibile a tutti, senza discriminazioni. Iniziative come queste sono importanti per promuovere il più possibile lo sport come strumento di inclusione sociale e di promozione di tante battaglie per il rispetto dei diritti».

