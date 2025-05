Sport a scuola, festa finale per 250 alunni 

Scuola e sport sempre più legati. Si è concluso ieri, con una giornata sportiva e la premiazione dei bambini, il progetto Pauli Sport, promosso da Comune di Monserrato e Pgs in collaborazione con le società del territorio. Ha coinvolto complessivamente circa 250 alunni delle primarie, che nel corso dell’anno hanno potuto avvicinarsi a un ampio ventaglio di discipline, dal basket alla pallavolo, dal baseball al football americano.

«Un progetto che nasce dall’esigenza di far fare attività ai bambini delle elementari, che non hanno ore dedicate all’educazione fisica», spiega il presidente Pgs Andrea Nazzaro. «Quest’anno abbiamo voluto dare spazio anche alla prevenzione, introducendo un corso Bls», aggiunge l’assessora allo Sport Fabiana Boscu. «Come insegnanti siamo consapevoli di quanto sia importante la connessione tra la scuola e il territorio, quindi aderiamo con entusiasmo a progetti come questo», conclude Caterina Argiolas.

RIPRODUZIONE RISERVATA