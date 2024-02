Sport a “Casa Cus” 

Come ogni venerdì, anche questo pomeriggio su Radiolina alle 14.30, andrà in onda la quinta puntata di “Casa Cus Cagliari”.

Ospiti in studio del giornalista Andrea Matta (nella foto) ci saranno Bresat Bresa, pallavolista della squadra di serie C e Riccardo Tagliazzuchi, vice allenatore della serie C e tecnico della serie D per parlare della stagione sui campi di via Is Mirrionis. Ai microfoni della radio ci saranno anche il tecnico Francesco Pinna e la canoista Noemi Loi racconteranno il percorso degli atleti e delle atlete del settore scherma Durante il programma spazio alle rubriche e alle anteprime da Sa Duchessa.

RIPRODUZIONE RISERVATA