Sport, 400 bambini in pista 

Il campo Coni Sinis-Nurra è stato invaso da 400 bambini impegnati nei Giochi della Gioventù. Si tratta delle classi quarte e quinte provenienti dalle scuole primarie di tutta la provincia che hanno aderito al programma Sport e Salute promosso dall’Ufficio scolastico provinciale, che a Oristano conta anche sul patrocinio gratuito del Rotary Club. Per molti si è trattato di una prima volta a confronto con diverse discipline: rugby, salto in lungo, salto in alto, gare di corsa, ciclismo, tiro alla fune, lancio del giavellotto, tiro con l’arco. Alla fine della mattinata, gli studenti hanno assaggiato pietanze della dieta mediterranea. Il progetto rientra nel più ampio nazionale di “Sport e salute”. «I ragazzi si divertono e imparano a stare insieme» commenta Salvatore Melis, referente del progetto del Provveditorato «dal punto di vista tecnico, gli studenti hanno praticato esercizi motori variegati, dalla velocità ai percorsi e ai circuiti. Attività di tipo educativo e partecipativo».