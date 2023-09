Sport: 4 in gara a Caorle 

Quattro atleti della categoria Cadetti/e rappresenteranno la provincia di Nuoro ai campionati italiani per regioni che si svolgeranno a Caorle, in Veneto, il 7 e l’8 ottobre. Maya Sciolti e Luca Paddeu ci saranno con la società Delogu Nuoro per le categorie 80Hs e 300 metri. Salvatore Mutzette con “Sport è vita” di Orosei per gli 80 metri e Filippo Roccu di “Olimpia Bolotana” per il lancio del peso. Nel 2023 i ragazzi dominano le graduatorie regionali e sono ai vertici nazionali. (g. pit.)

