Quartucciu.
12 agosto 2025 alle 00:54

Sporcizia nel parco, accuse ai padroni dei cani 

A pochi passi, in via Solarussa, c'è un'area cani. Tuttavia, nel parco tra via Samugheo, via Ruinas e via Meana Sardo, a Quartucciu, non di rado vengono avvistate persone che portano a passeggiare il proprio cane, senza guinzaglio e senza raccogliere le deiezioni, sebbene ci sia il cartello che obbliga a farlo.

Gli abitanti della zona non riescono a capacitarsi del perché di questo comportamento, proprio per il fatto che non lontano c'è un'area dove portare il proprio amico a quattro zampe. «Nessuno di noi si lamenta che questa gente venga in questo parco con il proprio cane, capiamo che non sempre lo si può tenere nell'area dedicata, quando ci sono altri cani che magari non vanno d'accordo», precisa Maria Laura Murgia, una residente, «però almeno si devono raccogliere i bisogni. La maggior parte lo fa, ma c'è anche chi invece fa finta di nulla. Altri non lavano via l'urina dal prato usando la bottiglietta d'acqua. Quest'area verde è frequentata anche da bambini piccoli, che spesso vengono fatti giocare nell'erba, dove mettono le mani. E conclude: «È questione di buon senso, chi di dovere deve vigilare perché se noi lo facciamo notare ai diretti interessati, spesso veniamo anche insultati».

