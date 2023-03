«Sporcizia e rifiuti, servono altri cestini nel centro cittadino» 

Pochi cestini e le strade della città si riempiono di deiezioni canine. A raccogliere le lamentele dei cittadini è il consigliere di “Carbonia avanti” Nino Spano che, insieme ai suoi colleghi di gruppo, presenta un’interrogazione dove evidenzia «l’assenza in molte aree della città dei cestini per la raccolta dei rifiuti e in particolare delle deiezioni canine e degli animali di passeggio». Questa mancanza, evidenziata dalle persone che quotidianamente portano i cani a passeggio, «crea problematiche anche alla pulizia e al decoro della città».

Anche le associazioni evidenziano la scarsa attenzione verso la cura degli amici a quattro zampe. «Più cestini si aggiungono meglio è – afferma Patrizia Sitzia della Lega nazionale per la difesa del cane - con particolare riguardo alle zone del centro cittadino». Dello stesso parere l’associazione Amici del Canile Carbonia: «Le vie più frequentate andrebbero invase da cestini, anche per togliere ogni alibi ai proprietari degli animali», afferma il presidente Giampaolo Porcu. Per questi motivi Nino Spanu chiede al sindaco e all’assessore competente «di individuare in tempi brevi ogni percorso utile alla risoluzione del problema».

