L’ispezione.
28 gennaio 2026 alle 00:28

Sporcizia e nessun collegamento alla rete idrica nella pizzeria 

«Condizioni igieniche non ideali», ma anche presenza di ragnatele e insetti «negli ambienti di lavorazione» e «l’utilizzo di acqua non collegata alla rete idrica pubblica e dunque senza le necessarie certificazioni sulla potabilità e provenienza». Queste le criticità riscontrate dai carabinieri del Nas di Cagliari in una pizzeria al taglio: dopo l’ispezione è scattato il sequestro amministrativo dei locali, delle attrezzature e dei prodotti alimentari. Inoltre è stata informata anche la Asl per eventuali ulteriori provvedimenti di competenza. Il titolare dell’attività, un 42enne, rischia delle sanzioni amministrative fino a 13mila euro.

Il bltiz

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del Nas, durante il sopralluogo svolto nei giorni scorsi sarebbero emerse alcune irregolarità. L’ispezione avrebbe permesso di riscontrare condizioni igieniche dei locali non conformi a quanto prevede la legge. Sarebbe poi emersa, come evidenziato dai carabinieri, anche la presenza di ragnatele e insetti negli ambienti utilizzati per la lavorazione dei prodotti. Critica, sempre secondo i Nas, la gestione dell’acqua: non essendoci il collegamento con la rete idrica pubblica, venivano usate altre fonti prive delle necessarie certificazioni su potabilità e provenienza. Ora i gestori dell’attività potranno sistemare le varie irregolarità riscontrate e controbattere alle accuse mosse dai carabinieri.

I servizi

I controlli degli specialisti del Nas proseguiranno anche nelle prossime settimane a tutela dei consumatori ma anche dei titolari di ristoranti e pizzerie che rispettano le regole.

