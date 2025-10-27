VaiOnline
Il caso.
28 ottobre 2025 alle 00:23

Sporcizia e blatte, i carabinieri del Nas chiudono un panificio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre 70 chili di pane sequestrati e un panificio chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie. È il bilancio del controllo effettuato dai carabinieri del Nas in un panificio a Quartu. In particolare i militari dell'Arma hanno effettuato un'ispezione all'interno del locale grande circa 60 metri quadrati adibito alla produzione e vendita di prodotti da forno riscontrando che circa 70 chili di alimenti - tra pane, focacce, prodotti ittici, formaggi e carni lavorate - erano privi di etichettatura su lotto, ingredienti e scadenza. I prodotti, del lavoro complessivo di circa mille euro, sono stati sequestrati. I militari dell'Arma hanno inoltre riscontrato, spiegano «diffuse carenze igieniche: presenza di sporco accumulato da tempo, residui di lavorazione non rimossi, polvere, ragnatele e infestazione in atto di blatte, con conseguente rischio di contaminazione crociata degli alimenti, anche per via della compresenza di materiali di imballaggio non ancora utilizzati». È stato quindi «eseguito il blocco ufficiale delle attività di panificazione e vendita dell'esercizio, al fine di prevenire ulteriori rischi per la salute pubblica». Nei confronti del titolare sono scattate multe per 2.500 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 