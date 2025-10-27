Sporcizia e blatte, i carabinieri del Nas chiudono un panificio 

Oltre 70 chili di pane sequestrati e un panificio chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie. È il bilancio del controllo effettuato dai carabinieri del Nas in un panificio a Quartu. In particolare i militari dell'Arma hanno effettuato un'ispezione all'interno del locale grande circa 60 metri quadrati adibito alla produzione e vendita di prodotti da forno riscontrando che circa 70 chili di alimenti - tra pane, focacce, prodotti ittici, formaggi e carni lavorate - erano privi di etichettatura su lotto, ingredienti e scadenza. I prodotti, del lavoro complessivo di circa mille euro, sono stati sequestrati. I militari dell'Arma hanno inoltre riscontrato, spiegano «diffuse carenze igieniche: presenza di sporco accumulato da tempo, residui di lavorazione non rimossi, polvere, ragnatele e infestazione in atto di blatte, con conseguente rischio di contaminazione crociata degli alimenti, anche per via della compresenza di materiali di imballaggio non ancora utilizzati». È stato quindi «eseguito il blocco ufficiale delle attività di panificazione e vendita dell'esercizio, al fine di prevenire ulteriori rischi per la salute pubblica». Nei confronti del titolare sono scattate multe per 2.500 euro.

