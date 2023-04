Sporcizia e alimenti conservati male: sigilli al ristorante 

Ruggine, sporcizia, alimenti conservati nel peggiore dei modi e in grado di esporre i clienti a seri rischi sanitari. Non sono state certo ottimali le condizioni riscontrate dai carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni in un bar-ristorante di Sant’Avendrace. Gli investigatori dell’Arma parlano di “gravi irregolarità strutturali”. Sono stati questi i motivi che hanno spinto i militari a mettere i sigilli al locale e fermare l’attività.

Durante il controllo è stato accertato che i bagni riservato al personale erano inagibili, c'erano perdite d'acqua e parecchie tracce di ruggine sul soffitto.All'interno del locale, poi, si sentiva odore di fogna, segno, probabilmente, che l’impianto delle acque nere aveva urgente necessità di un serto intervento di restauro. A preoccupare ancora di più era però lo stato degli alimenti. Conservati “con metodi arbitrari e procedure di abbattimento della temperatura difformi da quelle richieste per legge, nonché in assenza di metodi di rintracciabilità che consentissero di risalire alla loro provenienza”. Inevitabile la serrata. Il locale è stato immediatamente chiuso, i prodotti custoditi nella cucine e nella dispensa sono stati sequestrati e per il titolare sono scattate sanzioni per 4.500 euro.

Questo messo in atto dai carabinieri del Nas è solo l’ultimo di una serie di interventi predisposti in città e nell’hinterland che hanno permesso di scoprire condizioni igienico-sanitarie non all’altezza di una seria attività di ristorazione. Servizi seriali la tutela della salute pubblica in ambito alimentare. Diversi sono stati i locali non perfettamente idonei scoperti nel centro storico che hanno portato alla loro chiusura momentanea, il tempo necessario perché i titolari si mettessero in regola con le rigide disposizioni igieniche e sanitarie. Gravissime sono state però le condizioni trovate nel ristorante-bar di Sant’Avendrace, che rendevano inopportuna e pericolosa la prosecuzione delle attività di produzione e somministrazione di alimenti. Questi, rinvenuti nei frigoriferi, risultavano in cattivo stato di conservazione, essendo stati sottoposti a congelamento e procedure di abbattimento della temperatura difformi da quelle richieste per legge. Inesistente anche la tracciabilità che consentisse di risalire alla loro provenienza dei prodotti . (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA