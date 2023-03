Sporcati con spray i muri della stazione 

“Non vogliamo essere la prossima Guidonia”. È questo il messaggio comparso ieri in due punti della stazione ferroviaria. Due graffiti (con due scritture diverse) che rimandano al disastro che ha visto coinvolti due jet che dopo essersi schiantati in volo sono precipitati nel centro abitato del Comune laziale. Se si tratti di vandali o di cittadini preoccupati non è noto, ma il sindaco non esclude si possa venire a sapere: «È un edificio privato delle ferrovie, non è nostro. Forse ci sono telecamere, nel caso i filmati finiranno nelle mani degli inquirenti. Si potrà capire se si tratta di anarchici o di antimilitaristi nel caso». Comunque, il risultato non cambia per Pinna, pur condividendo un minimo di preoccupazione: «Questi graffiti non sono scusabili, è vandalismo. Li condanniamo in pieno, ma il caso di Guidonia è un disastro. Non si può permettere riaccada, nel nostro Comune e in nessun altro».

