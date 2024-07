Spopolamento, studiosi a confronto 

Lo spopolamento colpisce duramente: nei prossimi decenni 35 Comuni sotto i mille abitanti rischiano di scomparire. Si teme l’abbandono di interi territori se non si interverrà subito. L’ennesimo campanello d’allarme contro il fenomeno che affligge la Sardegna da oltre 50 anni questa volta parte da Meana Sardo, dal convegno “Spopolamento e (R)esistenza dei paesi dell’interno”. Un incontro molto partecipato organizzato dall’associazione culturale S’Andala e aperto dalla presidente Annina Sanna e dal sindaco Salvatore Marras. Ospiti gli antropologi Pietro Clemente e Felice Tiragallo delle università di Siena e Cagliari. A coordinare il dibattito Nino Cogoni che ha ricordato la situazione di Meana Sardo con la perdita di oltre mille residenti dagli anni Sessanta ad oggi e le responsabilità della politica per il progressivo disinteresse verso le zone interne e l’incapacità di trovare soluzioni all’abbandono dei territori.

«Il fenomeno non riguarda solo i piccoli centri e le zone dell’interno, ma è evidente anche nella stessa Cagliari», ha detto Tiragallo che ha spiegato gli epocali cambiamenti nella società sarda dagli anni Cinquanta in poi. «Riabitare i paesi ha il senso di indicare uno sviluppo diverso, un diverso punto di partenza, porre il centro in periferia perché è da qui che parte un’idea di sviluppo», ha sottolineato Clemente che ha riportato diversi esempi virtuosi di progetti di ripopolamento di piccoli Comuni in Italia, da cui anche in Sardegna si può ripartire per invertire la tendenza.

